Tchad: un mouvement de colère des retraités violemment réprimé par la police

Les retraités de la capitale étaient arrivés en ordre dispersé mercredi 21 juillet au siège de la Caisse nationale de retraite, mais avec la même interrogation : pourquoi les fonctionnaires ont perçu le salaire de juillet dix jours à l’avance alors que certains d’entre eux n’ont rien reçu depuis le début de l’année ?



Devant la Caisse, où une foule a commencé à se former, la colère est alors montée. Une manifestation inopinée s’est organisée bloquant la principale voie devant le bâtiment et obligeant la police à intervenir.



« Ils sont venus pour constater ce qui se passe. Nous leur avons dit qu’on était en train de revendiquer tout simplement notre pension et qu’il fallait nous laisser aller voir les responsables. Quand le responsable est arrivé, ils ont commencé à nous lancer des gaz lacrymogènes. Cela a créé la panique et les retraités sont tombés, certains ont été blessés », témoigne Moussa Mahamat Mours, un des porte-parole des regroupements des retraités.



La direction de la Caisse nationale des retraités explique que ce n’est pas de la mauvaise volonté, mais il s’agit juste d’un problème de trésorerie. « Un problème de trésorerie qui ne se justifie pas. Nous avons cotisé toute notre vie, c’est notre argent que nous réclamons », martèle Moussa Mahamat Mours.