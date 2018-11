Tchad: visite inédite du président Idriss Déby en Israël

Pour Benyamin Netanyahu, il s’agit d’une « visite historique » qui marque une nouvelle percée diplomatique en Afrique. Le président tchadien dont la venue a été tenue secrète a droit à tous les honneurs, à savoir un tête-à-tête et un dîner avec le Premier ministre ainsi qu’une rencontre avec le président israélien, Reuven Rivlin.



Selon les médias, ce rapprochement ne devrait toutefois pas déboucher, dans l’immédiat, sur une reprise des relations diplomatiques. En revanche, un renforcement de la coopération sécuritaire devrait être à l’ordre du jour.



Il y a deux ans, Dore Gold, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères de l’époque et homme de confiance de Benyamin Netanyahu, s’était rendu au Tchad où il avait rencontré le président Déby. A cette occasion, il a affirmé que les deux pays avaient un ennemi en commun à savoir « le terrorisme islamique ». Selon des experts, Israël aurait déjà vendu du matériel militaire au Tchad pour faire face aux rébellions qui agitent ce pays.



Sur le front diplomatique, Benyamin Netanyahu marque un nouveau point en Afrique où il a effectué trois visites en deux ans, notamment au Kenya, au Rwanda et en Ethiopie.



Après le Tchad, le Premier ministre israélien espère également un réchauffement des relations avec des pays tels que le Mali et la Somalie.



■ Une conférence de presse commune



Oui à un renforcement de la coopération sécuritaire, mais pas d’échange d’ambassadeurs pour le moment : c’est ainsi que pourrait être résumé le message d’Idriss Déby lors d’une conférence de presse avec Benyamin Netanyahu. « Je suis favorable à un rétablissement des relations diplomatiques, mais on ne peut pas occulter le problème palestinien », a affirmé Idriss Déby en se déclarant un fervent partisan d’un processus de paix en panne depuis des années.



Mais ce point n’était apparemment pas l’essentiel. Comme l’a souligné Benyamin Netanyahu, « la lutte contre le terrorisme est un objectif commun de nos deux pays ». C’est d’ailleurs en partie par ce biais qu’Israël revient en Afrique et que l’Afrique revient en Israël selon l’expression du Premier ministre. Selon des sources tchadiennes, Israël fournit d’ores et déjà du matériel militaire à l’armée et à l’agence de renseignement tchadiens confrontées à des mouvements rebelles et aux islamistes de Boko Haram.



Interrogé sur les ventes d’armes au Tchad à l’issue d’un tête-à-tête d’une heure avec le président Idriss Déby, Benyamin Netanyahu n’a rien démenti et s’est contenté d’une formule vague : « Nous avons discuté de ce que nous avons discuté », autrement dit rien n’a filtré sur ce dossier très sensible.