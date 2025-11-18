Technologie verte : le ministre Alioune Dione annonce la création de 1000 coopératives productives solidaires

Le Colloque International « Innovation et Développement Durable en Afrique : Perspectives Multidisciplinaires », coorganisé par l’Institut de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) et le Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis (CVPT) a officiellement démarré ce mardi 18 novembre 2025, à Dakar. La rencontre s'est déroulée sous le haut parrainage du Dr Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l’Économie Solidaire et Sociale du Sénégal, plaçant l'économie sociale et solidaire au centre de la transition écologique du continent.





L'intervention du ministre Alioune Dione a marqué la cérémonie d'ouverture. Positionnant l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) comme un levier puissant, il a salué l'initiative comme « visionnaire » et profondément ancrée dans la tradition communautaire sénégalaise. Le ministre a souligné l'urgence d'ancrer l'innovation dans les réalités locales et les valeurs communautaires africaines. Par ses mots, le gouvernement sénégalais a réaffirmé son engagement ferme à cet égard, avec des objectifs chiffrés.



« Notre pays voit dans les innovations un levier puissant pour relever les défis socio-économiques et environnementaux. Nous avons entrepris résolument de créer 1 000 Coopératives Productives Solidaires (CPS) durant cette année 2025 ». Selon lui, ces CPS sont les « vecteurs de diffusion » des innovations, notamment des technologies vertes (énergie solaire décentralisée, solutions agroécologiques).



« À travers le Pacte pour l'Inclusion Financière Universelle (PactuVie), ces initiatives devraient générer plus de 15 000 emplois en trois ans, dont la totalité sera portée par des femmes au sein des coopératives », a indiqué M. Dione. Il a par ailleurs affirmé que « l'innovation doit être mise au service de l'autonomie des communautés locales, de la résilience climatique et de l'inclusion sociale ».

Un carrefour de réflexion face aux défis mondiaux.



Sous la présidence du Conseil Scientifique, l'événement a été positionné en résonance avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Les organisateurs ont rappelé que l'Afrique, face aux défis cruciaux de l'urbanisation accélérée et du changement climatique, est un « laboratoire vivant » d'expérimentation.



En ce sens, le Dr Aruna Kabore, Secrétaire Général du Réseau des Docteurs Honoris Causa, a insisté sur la nécessité d'un dialogue qui « dépasse les frontières disciplinaires » pour que l'innovation « technologique, sociale et culturelle » serve « la préservation de nos ressources, la stabilité de nos nations et l'épanouissement des populations africaines ».



Sur la même lancée, Le Dr Jean Marie Koné, président du Conseil d’Orientation a souligné la nécessité d'un débat pluridisciplinaire. Il a rappelé que l'Afrique est un « laboratoire vivant qui doit s'inspirer de son histoire pour écrire une nouvelle page de son développement, en résonance directe avec l'Agenda 2063 de l'Union Africaine ».



L'Économie solidaire, moteur de la croissance verte



L'événement, scientifique et stratégique majeur a rassemblé chercheurs, experts, décideurs publics, entreprises privées et organisations internationales pour une réflexion approfondie sur la manière dont l'innovation peut stimuler un développement à la fois durable et inclusif en Afrique. Ce sommet scientifique et stratégique se déroule jusqu'au 19 novembre. Il a pour vocation de s'attaquer aux défis cruciaux du continent à travers le prisme de l'innovation inclusive et des technologies vertes.





Le rendez-vous de Dakar se veut un moment de co-construction visant à produire des recommandations fortes et des pistes d'action concrètes, capables d'éclairer les décideurs face aux défis multidimensionnels contemporains.



Les objectifs du colloque dépassent d’après les responsables la simple mise en lumière des innovations. C’est de « mettre en lumière les innovations africaines pour un développement inclusif. Favoriser le dialogue entre chercheurs, professionnels et décideurs politiques. Identifier les leviers de collaboration entre institutions, entreprises et startups. Stimuler la réflexion sur les stratégies de financement durable adaptées ».



Les participants sont invités à produire des « recommandations fortes » pour éclairer les décideurs, prouvant que, comme l'ont rappelé les intervenants, un modèle africain de développement durable est « non seulement possible, mais déjà en marche ».

