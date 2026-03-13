Télécommunications et ​Secteur postal: 17 milliards de FCFA de redevances recouvrés en 2026

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a fait un état des lieux du Secteur postal et des Télécommunications, lors d'une conférence de presse organisée par le Premier ministre, Ousmane Sonko. A cette occasion, il a soutenu que 17 milliards de FCFA de redevances ont été recouvrés en 2026, au Sénégal.



«Jusqu’en 2022, les redevances ne dépassaient pas 20 millions de FCFA. Quand nous sommes arrivés, il y a des arrêtés qui ont été signés et qui ont permis une grande évolution sur nos redevances. Nous avons fait le nécessaire pour que non seulement les montants dus puissent être recouvrés dans un premier temps, mais également de permettre que cette évolution-là puisse être effective », a-t-il fait savoir. Selon lui, en se basant sur le plan de redressement économique et social (Pres), l'État va engranger 51 milliards de FCFA sur les trois prochaines années.



Par ailleurs, le ministre a souligné que la redevance de 1 % sur le chiffre d'affaires des entreprises évoluant dans le secteur postal est passée à 4 %, ajoutant que plusieurs négociations sont en cours, avec une prospection sur plus de 100 milliards de FCFA, dans un contexte où le boom de la connectivité est observé.