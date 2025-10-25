Températures caniculaires : le Sénégal restera sous la chaleur jusqu’en janvier

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une hausse notable des températures sur plusieurs régions du Sénégal entre novembre 2025 et janvier 2026. Selon les prévisions saisonnières publiées le 23 octobre, « des conditions de températures saisonnières supérieures à la normale climatologique (1991-2020) sont attendues sur la moitié Est du pays (Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Bakel et Tambacounda) ainsi que dans le Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) ».L’agence précise que sur le reste du territoire, notamment dans les localités du Centre et sur le littoral, les températures seront également au-dessus des moyennes habituelles jusqu’en décembre avant de tendre vers une stabilisation en janvier. Dans le Nord-Est, « des pics de chaleur pouvant dépasser 40°C sont probables au cours de la période », avertit la direction de la météorologie.Sur la zone côtière allant de Saint-Louis à Dakar, la chaleur ressentie pourrait être amplifiée « par la persistance de l’humidité post-hivernale », accentuant la sensation de chaleur liée à la combinaison de la température et de l’humidité.L’ANACIM détaille la tendance mensuelle en deux phases distinctes. Pour novembre 2025, « des températures élevées sont attendues sur une grande partie du pays, avec des valeurs dépassant fréquemment 40°C dans les régions de l’Est, du Sud et du Centre ». Sur la zone littorale, les températures maximales pourraient atteindre ou dépasser 35°C.En décembre 2025 et janvier 2026, la chaleur devrait « persister sur l’ensemble du territoire, avec des températures généralement au-dessus de la normale ». L’agence prévoit néanmoins « une baisse progressive à partir de janvier », d’abord sur le littoral avant de s’étendre progressivement vers le centre du pays.