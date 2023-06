Tension au Sénégal : le Forum international des femmes de l'espace francophone appelle à "privilégier le dialogue"

Les réactions suite aux récentes manifestations qui ont mis le Sénégal sens dessus dessous continuent de tomber. Le forum International des femmes de l'Espace Francophone et des journées des Initiatives des femmes Africaines (FIEF/JIFA) condamnent "toute forme de violence et invitent les belligérants à privilégier le dialogue, meilleur moyen de résolution des différends". L'organisation s'indigne "contre l'utilisation non équivoque de la jeunesse par les différentes parties prenantes", dans un communiqué.



Dans leur note parvenue à PressAfrik, le FIEF/JIFA relève tout ce qui s'est passé entre jeudi et vendredi au Sénégal: "Considérant la situation délétère qui sévit au Sénégal ces derniers temps; Constatant que la ville de Dakar est devenue le théâtre de violences : destruction des biens publics et d'autres formes, occasionnant de morts d'hommes".



Les Femmes africaines, membres du FIEF/JIFA, rappellent "l'exemplarité du Sénégal en termes de démocratie africaine et de stabilité dans la sous-région ouest africaine".



"Vu que les premiers responsables de cette situation sont les formations politiques.

Nous, Femmes africaines, membres du FIEF/JIFA, préoccupées par cette situation qui entame la paix dans le pays de la Téranga" Condamnent "toute forme de violence et invitons les belligérants à privilégier le dialogue, meilleur moyen de résolution des différends et ce, dans le respect des textes constitutionnels du pays".



Avant de s'indigner "de l'utilisation non équivoque de la jeunesse par les différentes parties prenantes dans une aventure aux conséquences fâcheuses dont la perte de vies humaines, la destruction de biens publics et privés".



Ces femmes africains lancent un appel vibrant à l'endroit de l'ensemble des acteurs à savoir la mouvance présidentielle, l'opposition, les acteurs sociaux, les confessions religieuses, la jeunesse et la diaspora, à la retenue et à la préservation de la paix, seule gage d'un développement durable et d'un avenir radieux.



Dans la même foulée, elles interpellent "spécialement le Président de la République Macky Sall, le père de la Nation sénégalaise ainsi que le leader de l'opposition Ousmane Sonko, pour mettre fin à cette crise sociopolitique". Mieux, elles appellent : " à l'esprit patriotique et aux valeurs spirituelles des deux parties pour une gestion responsable de la crise en mettant en avant l'intérêt général. Car, aujourd'hui, le destin du Sénégal est entre vos mains, le détruire ou le préserver ? Le monde vous regarde !", concluent-elles.