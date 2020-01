Tensions USA - RUSSIE La Russie dément l'US NAVY

Après un rapprochement entre des navires russe et américain en mer d'Oman, le ministère russe de la Défense a déclaré que l’équipage du destroyer USS Farragut manquait de professionnalisme.



Le ministère russe de la Défense a démenti la déclaration faite par la Marine des États-Unis selon laquelle un bâtiment de guerre russe s’était rapproché «d’une manière agressive» du destroyer USS Farragut dans la partie nord de la mer d'Arabie (mer d'Oman).



«La déclaration de la 5e flotte de la Marine américaine sur un rapprochement "dangereux" entre un navire russe et le destroyer USS Farragut en mer d’Arabie ne correspond pas à la réalité. C’est le destroyer de l’US Navy qui a violé de manière flagrante le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM). Le navire américain, qui se trouvait à gauche du navire russe, a effectué une manœuvre et traversé son cours», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.