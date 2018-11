Tensions Ukraine-Russie: réunion extraordinaire de l'Otan avec Kiev

C'est « à la demande du président Porochenko », que le secrétaire général Jens Stoltenberg a accepté de « convoquer une réunion extraordinaire de la commission Otan-Ukraine au niveau des ambassadeurs cet après-midi à Bruxelles pour examiner la situation », a indiqué l'Alliance atlantique dans un communiqué. La Russie s'est emparée, dimanche 25 novembre, par la force de trois navires de la marine ukrainienne, faisant des blessés dans le détroit de Kertch, un acte qui a provoqué une escalade sans précédent dans cette zone sensible.



Loi martiale



Dans la nuit de dimanche à lundi, le Conseil de sécurité et de défense ukrainien réuni d'urgence a proposé au président Petro Porochenko d'introduire la loi martiale « pour 60 jours ». La tension est telle dans cette zone sensible que le Conseil de sécurité de l'ONU tient également lundi une réunion d'urgence, selon des diplomates, qui ont précisé qu'elle avait été réclamée par les deux pays. Le secrétaire général de l'Otan et le président ukrainien se sont entretenus lundi de « la situation », a encore indiqué l'Otan.



M. Stoltenberg a exprimé « le plein soutien de l'Otan à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, y compris ses pleins droits de navigation dans ses eaux territoriales en vertu du droit international », dans un communiqué. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a jugé lundi « inacceptable » tout blocage par la Russie du passage dans la mer d'Azov. La France, elle, a déploré l'emploi de la force par les gardes-frontières russes contre trois navires ukrainiens dans le détroit de Kertch, jugeant que rien ne paraît la « justifier ». « Compte tenu de notre connaissance des faits à ce stade, rien ne paraît justifier cet emploi de la force par la Russie », a déclaré un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, à la veille d'une visite à Paris du chef de la diplomatie russe.



« Méthodes dangereuses »



De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a accusé l'Ukraine d'utiliser des « méthodes dangereuses » dans le détroit de Kertch. Quant à l'UE, elle a appelé la Russie à « restaurer la liberté de passage dans le détroit de Kertch » et a exhorté « toutes les parties à agir avec le maximum de retenue afin d'aboutir à une désescalade immédiate de la situation », dans un communiqué publié dimanche soir.