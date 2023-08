Tensions autour de l'avenir de l'Ancienne piste de Mermoz: les ouvriers dénoncent des magouilles et interpellent le Chef de l'Ètat

L’association des artisans de l'Ancienne piste de Mermoz est au cœur d'une polémique. Depuis le lundi dernier, des polémiques sont alimentées par des propos tenus par un certain Bamba Yade, un ancien travailleurs des lieux. D’après Mohamed Lamine Niang, secrétaire général de l’association, le sieur Yade aurait exprimé à travers des enregistrements audios, le désir des mécaniciens de l'ancienne piste de quitter les lieux. Cependant, les mécaniciens sur place ont rapidement réfuté ces allégations, lors d'une conférence de presse convoquée ce mercredi 23 août en réponse à cette situation.



M. Niang, a confié que « les mécaniciens de piste de l’ancien Piste n’ont pas mandaté Bamba Yade pour parler en leur nom. « Nous voulons faire passer un message au président de la République. Ici, à l'Ancienne piste de Mermoz, plus de 5000 jeunes travaillent. On ne peut pas les faire partir pour accueillir seulement 100 personnes. Seul le Président Macky Sall pourrait nous faire quitter les lieux par décret. Cette zone est un pilier actif de l'économie, où nous formons des milliers de jeunes issus d'écoles de formation », a-t-il affirmé.



Bien que reconnaissant l'initiative du chef de l'État en faveur de l'emploi des jeunes, les mécaniciens insistent sur le fait que leurs moyens de subsistance actuels ne peuvent pas être ignorés. Ils espèrent un dialogue direct avec le Président pour discuter de leur avenir et des mesures à prendre pour une transition en douceur, plutôt que de déménager vers Diamniadio.





Poursuivant, ils ont souligné « qu'ils ne prévoient pas de quitter les lieux sans un dialogue adéquat et une considération attentive de leurs besoins ». Ainsi, ils souhaitent une rencontre directe avec le président de la République pour exprimer leurs préoccupations et discuter des meilleures solutions pour toutes personnes qui travaillent à l'ancienne piste de Mermoz.