Tensions budgétaires au Sénégal: L’Etat acculé, le privé asphyxié, des agences en quasi-cessation de paiements

La question des tensions budgétaires enfin reconnue

Depuis quelques mois, la réclamation de dettes à l’Etat du Sénégal prend une ampleur déroutante. En effet, rare qu’il se passe une semaine sans qu’un secteur vital de la vie économique ne fasse une sortie publique pour réclamer au gouvernement le paiement de son dû, à une période durant laquelle les difficultés financières ont été reconnues par le ministre des Finances, Amadou Ba.Seize (16) milliards Fcfa, c’est le montant que le gouvernement de Macky Sall devait à la Fédération des établissements privés d’enseignement supérieur (Fepes), avant le versement récent de trois (3) milliards Fcfa, ramenant ainsi la dette à 13 milliards.Mais, il ne faut pas croire que cette dette sera apurée le plus rapidement possible, car le directeur du Budget, Moustapha Ba, a indiqué que le ministère des Finances va d'abord procéder à un audit pour connaitre le montant exact avant de payer la dette de la Fepes, malgré le renvoi des plus 4.000 étudiants orientés dans les écoles privées.Début novembre la restauration était paralysée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l’Université de Thiès, en raison des dettes de six (6) et de deux (2) milliards Fcfa que ces établissements publics doivent aux repreneurs des restaurants.La liste des créanciers impayés de l’Etat reste longue, car en avril dernier, la Société nationale des oléagineux du Sénégal (Sonacos) devait 17 milliards Fcfa aux opérateurs, selon ces derniers. La Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs (Fnost) avait invité à l'époque la Sonacos à payer les opérateurs avant la mise en vente des semences aux paysans.A cela s’ajoutent, les difficultés financières que connaissent actuellement la Société Africaine de Raffinage (Sar) à cause d’une dette de plus de 100 milliards Fcfa de l’Etat, et une autre de 40 milliards de Fcfa de la Senelec, si l’on en croit au secrétaire général du Syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz, Abdourahmane Cissokho.Des dettes, on passe à des réclamations pour le paiement de subventions. Jeudi dernier, les syndicats de l’enseignement privé catholique ont appelé au paiement de la subvention annuelle que l’Etat verse aux établissements concernés qui tardent à recevoir leur dû, une situation constituant selon eux "une menace" pour le bon fonctionnement des ces établissements.En tenant compte de ces quelques dettes précitées, le gouvernement du Sénégal, qui a reconnu qu’il fait face à des difficultés de trésoreries, doit près de 180 milliards Fcfa à ces différentes organisations.A l’occasion de la revue du portefeuille des opérations de la Banque mondiale (BM) au Sénégal, le ministre des Finances, Amadou Ba, a reconnu et expliqué l'origine des tensions budgétaires auxquelles le gouvernement est confronté, une réalité longtemps niée. A l’en croire, c'est notamment la conséquence du choix du gouvernement « d’injecter des milliards dans le secteur de l’Energie pour empêcher une hausse du prix de l’électricité ou encore du carburant ».« C’est autant de ressources qui sont prélevées dans d’autres secteurs. C’est cela la vérité. Maintenant c’est un choix. Ou bien on décide d’augmenter les prix et ce sont les sénégalais les plus faibles qui vont souffrir, ou bien on serre, le temps d’ajuster tout cela et effectivement on se retrouve avec certaines difficultés qui seraient « voulues et passagères », a expliqué l'argentier de l'Etat.Du coté de l’opposition, cette tension de trésorerie révélée par Amadou Ba n’en est pas une, selon l’ancien Directeur général de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) et candidat à la présidentielle, Ngouda Fall Kane.Dans une interview accordée à nos confrères de Dakaractu, il a affirmé ceci : « c’est un déficit endogène, quand vous préparez mal un budget, vous allez en déficit. Ils ne peuvent pas fabriquer un budget, tout ce qu’ils connaissent, c’est le solde de trésorerie. Si ça continue nous aurons des difficultés », fait-il savoir en traitant le Gouvernement de « nullard ».