Tensions politiques au Sénégal: l'appel à l'apaisement des religieux est salué par les Dakarois

Les chefs religieux des différentes confréries présentes au Sénégal, avaient profité de l’occasion des cérémonies religieuses (Magal Prokhane;, Kazu Rajab, Appel Layènes) qui ont eu lieu ces derniers jours pour lancer un appel à la population sénégalaise. Ils ont tous appelé à « Cultiver la paix et à éviter la violence ».



Ainsi à Niary Tally, (un quartier populaire de la capitale), les habitants se disent satisfaits de cet appel à la stabilité. Ils sont tous tous du même avis à ce sujet: « Tout citoyen doit cultiver la paix. Les politiciens n’ont rien à gagner avec la violence ».



Pour Lamine Tirera, la quarantaine, menusier ébéniste de son état, « si le Sénégal en est arrivé là, en matière de stabilité, c’est grâce aux religieux. Les gens qui se cassent derrière les réseaux pour blâmer nos guides, ils ignorent l’importance qu'ils ont dans ce pays ».





A quelques mètres de l'atelier de Tirera, Mandiaye Dianka patiente auprès des laveurs pour récupérer son taxi. Il abonde dans le même sens. « Nous sommes dans un pays de croyants. Les guides religieux sont des références, leur parole doit être exécutée», dit-il. Avant de poursuivre: « tout problème peut se régler à travers le dialogue et non par la violence. Les politiciens, pouvoirs comme opposants, doivent régler leurs problèmes en table ronde et cesser le feu qu’ils attisent ».



De l'autre côté de la rue, la dame Adama Thiam tient son étal de fruits et légumes. Elle approuve le discours des guides religieux et exprime sa crainte pour ses enfants en cas de tensions politiques. « Je suis très contente de leurs discours. On en avait besoin. Je suis mère de famille, et à chaque fois que la tension politique monte, je ressens de la peine pour mes enfants. Les siens sont mis dans de bonnes conditions, alors pourquoi ils doivent utiliser les nôtres», déclare-t-elle.



Regardez la vidéo !