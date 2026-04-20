Affaire tentative de corruption d’un juge: ce que l’homme d’affaires Cheikh Guèye a dit lors de son audition

L'homme d'affaires Cheikh Guèye, directeur général de la société Technologie Consulting Service (TCS), et le marabout Hady Sy, ont été arrêtés par la Brigade de recherches de la Gendarmerie de Keur Massar pour une tentative de corruption présumée visant un magistrat du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). L'affaire a éclaté après que les deux hommes auraient été surpris en train de proposer une enveloppe de 10 millions de FCFA au juge du deuxième cabinet, dans le but d'obtenir la levée d'une interdiction de sortie du territoire.



Lors de ses auditions, selon le quotidien Les Echos, Cheikh Guèye a nié toute intention criminelle, se présentant comme une victime de la situation. Placé sous bracelet électronique depuis près d'un an dans le cadre d'un autre dossier lié à l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall, l'entrepreneur affirme avoir simplement cherché une autorisation légale pour effectuer un voyage professionnel à l'étranger. Selon ses déclarations, c'est son ami Hady Sy qui lui aurait assuré avoir déjà discuté avec le juge, avant de lui remettre l'enveloppe fatidique présentée comme un simple « cadeau ».



Le magistrat a immédiatement saisi le procureur de la République, Saliou Dicko, déclenchant l'intervention des forces de l'ordre. Les deux prévenus font désormais face à des charges graves d'« association de malfaiteurs et tentative de corruption d'un magistrat ». Ils ont été déférés au parquet après leur garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités exactes dans ce scandale qui secoue le milieu judiciaire sénégalais.