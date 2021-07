Tentative d’assassinat de Assimi Goïta: Deux présumés agresseurs ont été arrêtés

Deux (2) présumés agresseurs ont été arrêtés suite à la tentative d’agression de Assimi Goïta, le colonel devenu aujourd’hui président de transition au Mali. Une attaque au couteau déjouée de justesse, à la Grande mosquée de Bamako, alors qu’il assistait à l'Aïd al-Adha, la fête du Sacrifice.



Des témoins affirment avoir vu du sang sur un boubou signe qu’une personne a été donc probablement été blessée, mais le président de transition Assimi Goïta est lui sain et sauf, selon son entourage.



L’un des jeunes avait un couteau, l’autre une arme à la main. Celui qui avait le couteau a tenté de poignarder le président Goïta. Ce dernier s’est levé pour se défendre et les forces de l’ordre la Garde nationale et la police ont envahi la mosquée pour assurer sa protection avant de pouvoir l’évacuer.