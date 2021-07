Tentative d'assassinat du colonel Goïta au Mali: l'interrogatoire du suspect se poursuit

Ayant consommé des produits psychoactifs, l'agresseur du colonel Assimi Goïta a passé son temps à dormir, plusieurs heures après son arrestation. Il a finalement retrouvé ses sens, confie une source proche de l’enquête.



La piste jihadiste n’est pas privilégiée. Il n’y a pas eu de revendication, en tout cas pour le moment, et les premiers éléments des investigations ne conduisent pas sur ce chemin. Mais l’acte n’est probablement pas isolé et l’auteur de la tentative d’assassinat du président n’a peut-être pas agi seul, confie une autre source proche de l’enquête, qui se veut cependant prudente. « Il nous faut encore la journée de ce jeudi pour avancer vraiment », ajoute cette même source.



Mais deux certitudes sont confirmées par une vidéo de l’attaque qui circule. C’est bien le colonel Assimi Goïta qui était visé. On voit le jeune homme, couteau en main, se diriger vers le président de la transition assis parmi les fidèles dans la mosquée.





Ensuite, sur les images, il n’y a aucun doute, l’agresseur vise le cou du colonel Assimi Goïta dans l’espoir de lui porter un coup fatal. À Bamako, l’heure est à la compassion. Les digues politiques ont sauté et c’est quasiment à l’unanimité que les partis politiques ont condamné l’attentat avant d’apporter leur soutien dans l’épreuve au président de la transition.