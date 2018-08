Thérèse Faye explique les sorties de ABC : «C’est la période du chantage»

«Je ne peux pas dire qu’Alioune Badara Cissé ne peut pas être candidat, mais le parti dans lequel nous militons a déjà son candidat qui n’est personne d’autre que le Président Macky Sall». Ces propos sont de Thérèse Faye, la Directrice générale de l’Agence de la Petite enfance e de la Case des Tout-Petits.



Cette dernière, dans un entretien accordé à L’As, se prononçait sur les sorties de plus en plus virulentes de son camarade de parti et non moins Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, contre le gouvernement.



Mais, explique-t-elle, la posture de l’ancien n°2 de l’Apr est compréhensible : «C’est la période du chantage et chacun va essayer de faire monter les enchères. Quel que soit son parcours, ABC doit accepter le minimum, c’est-à-dire respecter les règles qui définissent le parti», martèle-t-elle.



Et d’ajouter : «Si maintenant il ne se retrouve plus dans le parti, il est libre de prendre un autre chemin. Je pense que c’est la liberté la plus élémentaire. Il doit avoir le courage de se décider comme le Président Mack y Sall qui, lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne peut plus supporter ce qu’on lui fait subir au Pds, il a quitté le ,Parti démocratique sénégalais (Pds) pour prendre son destin en main».



Récemment, ABC avait fait savoir que s’il voulait être candidat, personne ne pouvait l’en empêcher puisqu’il a autant de droit que Macky Sall, Ousmane Sonko, entre autres.