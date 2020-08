Thiago Silva aurait déjà trouvé un accord avec Chelsea

À contre-coeur, Thiago Silva va être contraint de quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, avec un goût amer après la défaite en finale de la Ligue des champions.



Le capitaine parisien n'a pas caché sa déception et son émotion après son dernier match sous les couleurs du PSG, et a confié qu'il espérait encore jouer avec trois ou quatre ans.



Et alors que certains médias évoquaient un accord avec la Fiorentina, 'Sky Sports' indique aujourd'hui que Chelsea serait très proche de boucler un accord avec l'international brésilien.



Les Blues ont besoin de renforts en défense et s'offriraient un grand défenseur expérimenté sans avoir à payer un seul centime au PSG. Nouvelle recrue pour Chelsea ?