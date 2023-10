Thiaroye enregistre une nouvelle fuite sur une pipeline de la SAR

Les populations de Thiaroye-sur-mer, plus précisément celles du quartier Mandiaye Diop sont très inquiètes. Et pour cause, dimanche passé, vers 18 heures, la présence de carburant a été signalée dans une fosse et un puits abandonné situés dans une maison.



Les premiers constats attestent que le carburant provient des pipelines de la Société africaine de raffinage (SAR).



D'ailleurs, les responsables de la SAR informés, ont dépêché sur place des agents, renseigne le journal Libération.