Thierno Alassane Sall dément le PM sur son départ du gouvernement : "Ce jour-là quand je suis arrivé à la Présidence..."

L'ancien ministre de l'Energie est revenu sur cette fameuse journée et la scène qui a conduit à son départ du gouvernement. Sur le plateau du "Grand Jury", le Premier ministre révélait que Thierno Alassane Sall a été limogé pour un déficit de compétences. Le principal concerné a donné sa version des faits à nos confrères du journal "Les Echos"."Le Premier ministre sait bien qu'il ne s'agit pas de compétence ou d'incompétence. Il s'agit de trahir le Sénégal ou de ne pas le trahir, car vous contournez le texte de loi, le code et le décret d'application, pour amener un ministre à signer ce qui vous plaît", a-t-il indiqué à propos des péripéties qui ont abouti à sa démission le 2 mai 2017.Le patron de la "République des valeurs" de révéler qu'il avait déjà envisagé une première fois de démissionner le 24 avril 2017 et qu'il avait déjà rédigé sa lettre, avant de rétracter.Poursuivant, Thiarno Alassane Sall explique comment il a refusé de signer le contrat avec Total, devant le PM, qui ne s'est pas privé de lui signifier les conséquences de son refus. "Il (le Premier ministre) a demandé à me voir en aparté et a voulu savoir si je maintenais ma décision de ne pas signer. Il savait déjà ma position puisqu'on avait longuement discuté la veille. Il me dit : 'mon frère, comment est la situation ? Il faut signer parce que...C'est bon, il faut y aller'. je lui réponds que je ne compte pas signer parce qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à la dernière proposition que j'aie reçue ce matin. Les autres ont présenté une meilleure offre. Il revient à la charge et me demande si je connais le prix de l'inaction. Je lui rétorque que c'est le sachant que je suis venu avec ma lettre de démission, qui était sous enveloppe beige", a détaillé l'ancien ministre.