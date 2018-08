Thierno Alassane Sall tire sur l’Etat et les RG : «Dans un Etat respectable… »

Thierno Alassane Sall accuse l’Etat d’avoir mis à ses trousses les Renseignements généraux (Rg). En tournée à Dagana, le chef de file de la «République des valeurs» (Rv) a déclaré qu’un Etat responsable ne doit pas se permettre certains actes qu’il juge anti-républicains.



L'ancien minis tre de l'Energie se dit d’autant plus choqué que ses militants font l’objet de convocations à tout va. «Dans un Etat respectable, ces choses ne sauraient prospérer. L’Etat doit faire preuve d’éthique et d’équité. A l’heure où les robinets ne coulent plus à flots, que les Sénégalais sont confrontés à des problèmes prégnants, on attendait l’Etat sur ces questions-là et non sur le terrain de l’intimidation», peste-t-il.



Le leader de la «Rv» sillonne actuellement l’intérieur du Sénégal en prélude à l’élection présidentielle de 2019.