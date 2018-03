Thierno Alassane Sall : «tout est en train d’être mis en place pour qu’on ait une élection à la Yaya Jammeh »

"Aly Gouille Ndiaye vient de prouver qu’on ne peut pas être juge et partie". C’est par ces mots que le président du mouvement République des Valeurs (RV) a réagi suite aux propos tenus par le ministre de l’Intérieur au sujet de la réélection du Président Macky Sall.



Selon Thierno Alassane Sall, "cette révélation que Dieu lui a inspirée, montre qu’ils feront tout pour avoir le deuxième mandat et que le dialogue national n’était qu'un simulacre. Ce qui intéresse le président et la petite équipe de fidèles qu’il a mise autour de lui, sachant qu’ils feront ce qu’il voudra, c’est d’avoir un deuxième mandat quelles que soient les circonstances, même si c'est des situations très honteuses».



L’ancien ministre de l’Energie est d’avis que : «tout est en train d’être mis en place pour qu’on ait une élection à la Yaya Jammeh c’est-à-dire que tous les challengers potentiels puissent se retrouver dans des conditions de ne pouvoir pas prendre part à la compétition afin que le pouvoir puisse passer en force».



A l’en croire, le pouvoir ne se gêne pas à servir l’exemple des Etats-Unis, de la France lorsqu’il s’agit de parler de la gestion du processus électoral, alors que dans ces pays, il y a des institutions comme le Parlement, la Justice, qui sont totalement indépendants et suffisamment fortes pour agir contre le pouvoir de l’Exécutif.



«Ici, l’Exécutif tient toutes les rênes. Je le dis amèrement parce que c’est un ami, Aly Gouille Ndiaye n’a pas prouvé en ce qui concerne le sens des responsabilités», a-t-il déploré.



Thierno Alassane Sall était à Diogo où il tenait un meeting pour la clôture de sa tournée dans le département de Tivaouane dans le but d’installer son mouvement.