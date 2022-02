Thierno Birahim Aw : « les travaux du Brt seront livrés durant le premier trimestre de 2023 »

Le taux d’avancement des travaux du Brt est jugé satisfaisant et ils seront livrés durant le premier trimestre de 2023. C’est l’annonce faite par Thierno Birahim Aw, Directeur général du Cetud (Conseil exécutif des transports urbains de Dakar), lors d’un atelier d’échanges et de partage avec différents responsables d’établissements scolaires situés dans la zone d’influence du projet Brt et d’associations œuvrant dans le domaine de l’éducation et de la sécurité routière.



« Sur les dix sections, neuf sont engagées avec un plan de circulation qui permet de nous déplacer sans trop de difficultés. Nous pensons livrer les travaux dans le premier trimestre de 2023. Les équipes travaillent d’arrache-pied. Nous avons eu des périodes assez intenses de travaux liés aux dévoiements des réseaux », a informé Thierno Birahim Aw.



D’après lui, le Brt va apporter une contribution forte liée à la problématique de l’assainissement à Dakar. « Nous avons fait 40 km de réseau d’assainissement. Nous disons que pour le prochain hivernage, les questions d’inondations seront derrière nous parce qu’il faudra protéger l’infrastructure. Autour de ça, nous préparons tout ce qui est mobilier urbain », a-t-il dit.