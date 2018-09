Thierno Bocoum : «Nous ferons tout pour que la mairie reste à la coalition de Khalifa Sall»

Thierno Bocoum se veut clair, il ne veut aucunement que la mairie de Dakar, qui a vu son maire, Khalifa Sall révoqué tombe entre les mains de la coalition Benno bokk yakaar. Le leader de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), qui s’est exprimé à travers un communiqué parvenu à PressAfrik, affirme, qu’en tant que conseiller municipal, il va œuvrer pour contrer les ambitions de la coalition présidentielle.



«Nous informons l’opinion nationale et internationale qu’en notre qualité de conseiller municipal de la ville de Dakar, nous ferons tout notre possible pour que la mairie reste entre les mains de la coalition dirigée par le député-maire Khalifa Sall, dépositaire de la majorité des suffrages des citoyens», a-t-il soutenu.



Considérant le décret révoquant le maire de la capitale sénégalaise illégal, il exhorte le Président Macky Sall à «respecter le choix des Dakarois et utiliser le peu de temps qui lui reste à la tête du pays pour satisfaire les intérêts majeurs de la population».



Mais, rappelle-t-il, «les conseillers issus de la liste Taxawu Dakar et autres alliés, sont mis devant leur responsabilité pour que la forfaiture à soubassement politique ne passe pas et qu’elle ne puisse pas permettre une confiscation honteuse du vote des populations».