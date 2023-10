Thierno Bocoum choisit de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024

Le président du mouvement "Agir" Thierno Bocoum a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024.

« Nous savons dans quelle situation se trouve le Sénégal et nous nous étions engagés à frayer la voie de son émergence.

En plus des valeurs, d’un programme de société solide et d’une équipe compétente, nous avons aussi travaillé à regrouper les ressources nécessaires à une participation SERIEUSE à une élection présidentielle. Ces ressources ont fait défaut. Celles existantes ne seront pas à la hauteur de l’ambition déclinée.

Nous avons, par conséquent, décidé de ne pas être les auteurs d’une quelconque parodie politique en mimant une candidature.

C’est pourquoi nous avons pris la décision responsable de ne pas être candidat à l’élection présidentielle de 2024 », a-t-il écrit dans une déclaration parvenue à PressAfrik.



Selon Thierno Bocoum d'ajouter: « Nous avons évalué nos capacités à participer à l’élection présidentielle de 2024 depuis plusieurs mois. Nous avons conçu pendant des années un programme de société constamment mis à jour. Le PACT (Programme Alternatif pour un Changement Transformationnel) a été mis en place depuis 2018 et fait du changement de paradigme dans la conduite des affaires une condition sine qua non pour définitivement tourner la page du népotisme et de la mal gouvernance qui gangrène notre pays ».