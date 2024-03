Thierno Guèye tacle Diomaye: « il a montré un manque de responsabilité et de suffisance»

« Diomaye manque de responsabilité »

Amadou Ba bat pleinement sa campagne électorale, en vue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Très confiant en son candidat, Thierno Guèye chante les louanges de son «poulain» : «Parmi les candidatures, il y en a celles qui sont classiques et qui suivent l’orthodoxie de la gestion publique. Il y a d’autres qui prônent la rupture. N’empêche le minimum chez un candidat, reste son programme et son profil, bien que le vote pourrait être affectif. On a déroulé le programme d’Amadou Ba depuis presque 12 ans avec le régime de Macky Sall. C’est sur cette lancée de consolidation des acquis que va continuer Amadou Ba».Le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) à Mbao croit en son candidat mais insiste qu’Amadou devra s’investir davantage dans l’emploi des jeunes et la bonne gouvernance. «Comme l’emploi des jeunes, il faut savoir qu’il y a chaque année un boom démographique qu’il faudra palier mais la formation, la qualification et l’employabilité des jeunes reste primordial dans notre programme. Mais il va falloir qu’on accorde la priorité au développement et à l’agriculture pour gérer cette insuffisance», dénote-t-il.Avant de poursuivre : «Le président Macky Sall a voulu permettre le développement des zones rurales. Donc, il a initié l’équité territoriale pour pousser les populations et les jeunes de ces zones à rester. Macky a fait d’énormes efforts pour assurer l’équité sociale et a aménagé beaucoup de filets sociaux pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales».Thierno Guèye considère qu’il y a des candidatures sérieuses et celles qui ne le sont pas, mais avoue que son candidat (Amadou Ba) a accusé du retard dans le début de sa campagne. Il soutient : «La campagne de notre candidat Amadou Ba a débuté plus tard après 4 à 5 jours de campagne électorale. Macky Sall a choisi Amadou Ba. Il y a eu trop de spéculations et de désinformations dans ce choix». Il soulève la «démocratie interne» de la coalition au pouvoir.«Mais au vu des éléments qui ont succédé, on pouvait déduire qu’il y avait des choses qui bloquaient son démarrage (de la campagne). Je ne sais pas trop mais il faut retenir que, dans notre parti, nous avons une certaine démocratie interne. Il peut y avoir des dissidences mais une fois que des décisions sont prises, il faudrait s’y conformer».Le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Ba continue de sillonner le pays pour passer le «message de la continuité». Mais, il n’est épargné des piques de ses adversaires, notamment face à la coalition de l’opposition « Diomaye président ». S’opposant tantôt sur la question de monnaie, d’enrichissement illicite ou de mauvaise gestion, les deux camps ne se lassent pas de s’envoyer des coups «politiques».Thierno Guèye tacle la coalition du candidat Bassirou Diomaye Faye : «Qui connaît Amadou Ba, sait qu’il ne parle pas souvent des autres. Mais c’est tout à fait normal que notre candidat parle des programmes des autres. La coalition Diomaye scande souvent «Sonko mooy Diomaye mooy Sonko» (Sonko est Diomaye, Diomaye est Sonko) mais il faut le dire, ce n’est pas le cas. Il ne faut pas oublier que l’élection présidentielle est le rendez-vous d’un homme avec son peuple. Tout ce qu’on peut voir, c’est un manque de responsabilité et de suffisance d’un candidat».Le spécialiste en marketing considère que Bassirou Diomaye «n’a ni un parcours élogieux, ni une expérience professionnelle solide». Il lance : « Tous les critères pour diriger un pays, il n’en a pas beaucoup. Sonko est plus charismatique et que leur programme n’est pas clair ». Thierno Guèye promet une victoire éclatante de son candidat au soir du 24 mars prochain et salue le travail « remarquable » des responsables de BBY à Mbao. «Abdoulaye Diouf Sarr et Abdou Karim Sall abattent un travail extraordinaire avec des mouvements de soutien à Mbao très organisés. Donc, que personne ne s’étonne qu’Amadou gagne les élections au soir du 24 mars 2024», conclut-il.