Thiès : 108 kg de chanvre indien saisis à la plage de Mballing

La Brigade régionale des stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération fructueuse le lundi 10 novembre 2025 sur la plage de Mballing. Les agents ont procédé à la saisie de quatre (4) colis de chanvre indien, d’un poids total de 108 kilogrammes.Selon les informations fournies par la police, l’intervention a permis de mettre la main sur la cargaison, mais les trafiquants ont réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les recherches se poursuivent afin de localiser et d’interpeller les individus impliqués dans ce trafic.Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic de drogue dans la région de Thiès, une zone de plus en plus surveillée par les services spécialisés de l’OCRTIS.