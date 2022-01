Thiès / Locales 2022 : Habib Niang accueille en grande pompe Yankhoba Diattara et Lamine Diallo dans son fief

Le responsable apériste à Thiès-Nord, Habib Niang et ses militants ont réservé un accueil chaleureux au maire sortant Lamine Diallo, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à Thiès-Nord et à Yankhoba Diattara; tête de liste de la coalition BBY à la mairie de ville.



Selon Lamine Diallo, "cette grande mobilisation que Habib Niang vient de réussir témoigne que c'est un homme de parole, d'engagement et fidèle au Président Macky Sall".



Prenant la parole, Habib Niang a magnifié ce geste de haute facture des deux têtes de liste de la coalition BBY qui ont fait le déplacement pour le rencontrer. Il soulignera également sa fidélité au Président Macky Sall qui, selon lui, a intimé à tous les responsables de la coalition BBY de se ranger derrière Yankhoba Diattara.



Avant de signaler que "si on remet la mairie de Thiès-Nord entre les mains du maire sortant Lamine Diallo, nous n'allons pas le regretter".