Ils ont juré de ne plus y toucher, mais le mal était déjà fait. N.S. et O.N, deux hommes âgés respectivement de 70 et 68 ans, ont été condamnés à 15 jours de prison par le Tribunal des flagrants délits de Thiès (70 kilomètres de Dakar) pour « détention de chanvre indien. »



Les deux sexagénaires, anciens militaires domiciliés à Thiès, ont été interpellés par la police alors qu’ils s’apprêtaient à fumer un joint chacun. Selon des sources judiciaires repris par L’Observateur, leur arrestation a fait suite à une dénonciation du voisinage, excédé par leurs habitudes.



Arrêtés et attraits à la barre, les deux prévenus ont reconnu les faits sans détour. N.S. a déclaré consommer du « yamba » (chanvre indien) depuis qu’il était en service actif, affirmant qu’il s’agit pour lui d’un remède contre l’insomnie chronique. « C’est un ami tunisien qui m’a conseillé d’en fumer. Depuis, je dors bien », a-t-il confié.



O.N., pour sa part, a évoqué un usage lié à la perte d’appétit. « On m’a dit que le chanvre indien ouvre l’appétit. J’en ai acheté pour le consommer après la rupture du jeûne », a-t-il déclaré.



Le tribunal a tenu compte de leur âge avancé et de leur casier judiciaire vierge, mais les a tout de même reconnus coupables. Une peine de 15 jours ferme leur a été infligée, assortie d’un avertissement.