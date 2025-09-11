Thiès: l'ENSA décrète 72 de grève pour revendiquer 5 points essentiels

L’École nationale supérieure de l’agriculture (ENSA) de Thiès, (Est), située à 70 kilomètres de Dakar, a décrété un débrayage et une grève de 72 heures, suivis d’un point de presse. Cette action, menée par la section du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES), prendra effet dès ce jeudi 11 septembre.



Les membres du SAES de l'ENSA constatent qu'aucun dispositif structurel n’a été mis en place depuis la promulgation, il y a 21 mois, du décret 2023-2024 du 1er décembre 2024 qui confère à l’ENSA son autonomie administrative et financière, à part le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), rapporte Sud FM.



Pour mettre fin à cette situation, la section SAES de l'ENSA présenté cinq revendications notamment, « l’organisation immédiate des élections pour les postes de directeur, de directeur des études et des cinq chefs de département, l’affectation sans délai d’un agent comptable particulier à l'ENSA, la publication urgente d’un erratum rectifiant l’arrêté litigieux sur la composition du conseil d’administration, en supprimant les références erronées et en assurant une conformité stricte au texte en vigueur ».



Aussi, les syndicalistes réclament « l’installation effective et sans délai du conseil d’administration de l’ENSA, et l’octroi immédiat de la rallonge budgétaire nécessaire au bon déroulement de l’année académique en cours, la publication d’un décret rectificatif du décret 2024-940 du 5 avril 2024 ».



« La section SAES de l'ENSA regrette l’indifférence du MESRI malgré plusieurs correspondances qui lui ont été adressées. »

