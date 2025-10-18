Thiès : les habitants de la Cité Senghor dénonce une appropriation illégale d’un terrain public

Les habitants de la Cité Senghor, à Thiès Est, battent contre un homme d’affaires qu’ils accusent « de s’être illégalement approprié le terrain réservé à la construction du poste de santé du quartier. » Réunis autour de leur porte-parole, l’Imam Cheikh Tidiane Diagne, ils ont interpellé les autorités pour une résolution rapide du litige.



Selon les habitants, le promoteur immobilier s’est déclaré propriétaire du site, suscitant la colère des résidents qui affirment détenir « des copies légales prouvant que le terrain appartient au quartier ». L’Imam Diagne a rappelé que « le projet de poste de santé avait été validé avec les autorités locales, dont le maire Ousmane Diagne, favorable à sa réalisation. »



Le religieux a également dénoncé une confusion volontaire sur les limites géographiques entre Cité Senghor et Cité Lamine, précisant que le terrain litigieux ne se trouve pas dans la zone revendiquée par l’homme d’affaires. « Nous sommes ici pour défendre l’intérêt de la communauté », a-t-il martelé.



Les habitants appellent à une mobilisation prévue le lundi 20 octobre, afin de faire valoir leurs droits et d’obtenir enfin l’érection du poste de santé attendu.





​

