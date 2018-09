Thiès : les responsables du Pds à couteaux tirés

Les démons de la division ont ressurgi au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Thiès. Et pour cause, les responsables du parti de Me Abdoulaye Wade ne parviennent pas à s'entendent sur la personne qui doit coordonner les parrainages dans la Capitale du rail. En effet, les deux responsables libéraux, Mouhammadou Lamine Massaly et Alassane Ndoye tirent chacun de son côté pour conduire les opérations dans la commune et les 12 communautés rurales situées dans cette contrée. Ibra Diouf Niokhobaye, chef de la délégation dépêchée à Thiès pour installer la personne désignée a fait savoir que devant cette mésentente, ce sera à la direction de son parti de trancher.