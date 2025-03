Thiès : saisie de produits impropres à la consommation

Le Service régional du commerce de Thiès a procédé à la saisie de 2 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation sur le marché local. Selon Khadim Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques, cette saisie a été réalisée avant le début du mois de Ramadan. "Une partie de cette quantité a été saisie avant le mois béni par nos équipes qui sont sur le terrain, scrutant tous les circuits de distribution pour garantir aux consommateurs des produits de qualité", a-t-il précisé.



Le commissaire Ndiaye a rappelé que l'une des missions fondamentales du ministère du Commerce est de veiller à la protection sanitaire des consommateurs. Cela inclut la responsabilité de retirer tous les produits alimentaires et non alimentaires qui sont irrégulièrement introduits sur le marché et qui ne répondent pas aux normes sanitaires.



Il a également souligné que pendant le mois de Ramadan, période de forte consommation, le dispositif de contrôle est renforcé. En effet, certains commerçants malintentionnés peuvent profiter de l’afflux massif de consommateurs pour écouler des produits dangereux pour la santé. "Nos équipes sont quotidiennement sur le marché, inspectant tous les circuits de distribution pour assurer une protection efficace du consommateur", a ajouté Khadim Ndiaye.



Cette initiative vise à garantir la sécurité des produits consommés. Notamment durant une période où la vigilance doit être accrue en raison de la forte demande et des risques de commercialisation de produits non conformes.