Thiès : un individu déféré pour tentative de vol à l’arraché à Grand Standing

Le poste de police des Parcelles Assainies de Thiès a déféré au parquet, mercredi 15 octobre 2025, un individu impliqué dans une tentative de vol à l’arraché avec usage d’un moyen roulant et d’une arme blanche.Les faits remontent à la nuit du lundi 13 octobre, vers 1h du matin. La permanence du commissariat central de Thiès avait été alertée qu’une foule était en train de lyncher deux individus dans le quartier de Grand Standing. Selon les informations de la police, les deux hommes, circulant à moto et armés d’un couteau, avaient tenté d’arracher le téléphone portable d’un passant.Rapidement exfiltrés par les éléments de la Brigade de Recherches, les suspects ont été conduits au poste. L’un d’eux a été placé en garde à vue, tandis que son complice, grièvement blessé et maculé de sang, a été évacué d’urgence au centre hospitalier régional de Thiès.Le lendemain, mardi 14 octobre, le médecin traitant a diagnostiqué chez ce dernier « une hémorragie interne pouvant conduire à une amnésie ». Face à la gravité de son état, il a été transféré au service de neurochirurgie pour une prise en charge spécialisée.