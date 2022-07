Thomas Tuchel recale les joueurs non vaccinés, la nouvelle recrue du PSG interpelle les médias français

Ce qui fait couler beaucoup d’encre en Angleterre, ce sont les derniers propos du coach de Chelsea sur le marché des transferts. Thomas Tuchel a admis en conférence de presse qu’il fait attention au statut vaccinal pour recruter. Il ne veut que des joueurs qui ont reçu le vaccin pour lutter contre le Covid. Il a pris l’exemple de N’Golo Kanté et Loftus-cheek pour appuyer ses propos. Les deux blues ne sont pas vaccinés ce qui les a empêchés d’aller aux Etats-Unis, une situation handicapante pour la présaison. Surtout, il veut être sûr de pouvoir compter sur tout le monde cette saison, le moins d’absence possible lié au Covid.

Ekitike interroge

Hugo Ekitike fait la Une des journaux français ce dimanche depuis qu'il s’est engagé avec le PSG. Ekitike comme Mbappé titre L’Équipe ce matin. En effet, comme la superstar française en 2017, Ekitike est recruté sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire. Une information que nous vous avions révélée en exclusivité sur notre site. Bon cette fois ce ne sera pas 222 M€, mais plutôt 28,5 M. De son côté, Le Parisien fait un portrait de l’attaquant de l’Équipe de France espoirs. Le joueur formé au Stade de Reims est décrit comme mature pour ses 20 ans et plein d’ambitions. Il a préféré snober Newcastle pour le «rêve» que représente le PSG selon ses mots. Ses débuts au Japon pour la tournée de préparation vont être très instructifs d’après les médias français.

Lewandowski attendu

En Espagne, c’est Robert Lewandowski la tête d’affiche des quotidiens espagnols. Son arrivée au Barça est officielle à 90%. Le Polonais a annoncé son départ et les deux clubs ont assuré qu’il y avait bien un accord. Le buteur est arrivé à Majorque hier et les journalistes ont réussi à lui soutirer une phrase : «Je suis très heureux». On retrouve cette déclaration sur la Une de Sport et Mundo Deportivo. On découvre quelques photos exclusives de son voyage. En tout cas, pour Marca, ce transfert est une bonne nouvelle pour le rayonnement de La Liga. Un joueur de son calibre va peut-être faire tomber des records de buts.

