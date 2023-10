Tirage CAN 2023: le Sénégal logé dans le groupe C avec le Cameroun

Le tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) a été effectué ce jeudi soir à Abidjan, à trois mois de l’ouverture de la compétition en Côte d’Ivoire. Devenus champions d’Afrique pour la première fois de leur histoire il y a un peu moins de deux ans, les Lions ont été placés dans le groupe C. Ils affronteront le Cameroun, la Guinée et la Gambie.



L’Equipe Nationale du Sénégal, qui a déjà entamé la préparation de la défense de son titre avec notamment un match amical face au Cameroun lundi, disputera sa cinquième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Souvent autrice d’un parcours quasi sans-faute en qualification, la formation d’Aliou Cissé n’a plus manqué ce rendez-vous continental depuis la fameuse élimination face à la Côte d’Ivoire en 2013.