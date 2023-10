Tirage de la CAN: El hadji Diouf et Fadiga encensent les Lions

« Je suis très heureux d'avoir ce tirage pour une seule raison : nos joueurs ont l'habitude de jouer des matchs chauds en sélection et dans leurs clubs. Le Sénégal doit montrer que c'est le tenant du titre, le favori, on ne se cache pas. On est plus fort. On doit montrer qu'on est les meilleurs en Afrique. Le Sénégal a grandi, il y a du caractère dans cette équipe », a dit le double ballon d'or africain.

Selon Khalilou Fadiga, ancien international sénégalais, le Sénégal doit tout faire pour remporter la CAN en Côte d’Ivoire et explique que la coupe d’Afrique n’est jamais facile mais le Sénégal a ses compétences. « La Coupe d'Afrique n'est jamais facile. Il y a beaucoup de choses que le Sénégal a, c'est-à-dire l’humilité, le sens du travail. On ne viendra pas ici dans un terrain déjà conquis. Il faut être simple. Nous allons venir ici pour réaliser quelque chose d'inédit, c'est-à-dire conserver notre titre. C'est pour cela qu'on aime participer à la CAN, ces genres de rencontres. On va jouer contre le Cameroun, la Guinée et la Gambie, qui sont nos frères. Pour ce qui est du Cameroun, on a toujours essayé de voir qui est le vrai Lion. Nous sommes les détenteurs du trophée, on va essayer de tout faire pour remporter la CAN en Côte d’Ivoire ».



Le Sénégal s’attendait à avoir une poule difficile. C’est ce qu’affirme Mayacine Mar, Directeur Technique National dans le journal Stade. «On ne s'attendait pas à avoir une poule facile, ça c'est clair. Par contre, on ne pensait pas être dans la même poule avec nos voisins. Vous comprenez un peu les derbys entre pays voisins. Le Cameroun est une grande équipe, un adversaire de taille. Dans cette compétition, il n'y a pas eu un groupe facile. Il faut bien se préparer et surtout respecter les adversaires. L'objectif premier est de se qualifier pour le second tour, après on verra».

