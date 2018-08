Tirs groupés sur les magistrats: l'opposition adoube Cheikh Bamba Dièye

Les magistrats n’ont pas été épargnés par les jeunes de l’opposition lors de leur conférence de presse tenue ce vendredi 10 août à Guédiawaye. Les camarades d’Oumar Sarr, Malick Gacko..., ont fait siens les propos de Cheikh Bamba Dièye à l’endroit des magistrats, avant de vilipender Macky Sall qui refuse, selon eux, d’entendre raison.



«Les jeunesses de l’opposition assument et s’approprient l’ensemble des propos de l’honorable député Cheikh Bamba Dièye à l’endroit des magistrats corrompus et dormeurs, complices d’un pouvoir agonisant. Nous mettons en garde le pouvoir sur le deux poids deux mesures érigé en règle. Cheikh Bamba ne répondra à aucune convocation», ont-ils martelé.



Et de poursuivre : «Les jeunesses de l’opposition se félicitent de la note scientifique du magistrat Yaya Amadou Dia (ancien Assesseur à la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), cours qui avait jugé et condamné Karim dans les conditions nébuleuses et injustes que nous connaissons) qui a fini de montrer de façon limpide que rien ne peut s’opposer à la candidature de Karim Wade et à son inscription sur les listes électorales, et ce, au regard de la constitution, du code électorale et du code de procédures pénales».



Très en verve, ils ont promis à Macky Sall «l’enfer » dans les mois à venir, si ce dernier n’arrête pas ce qu’ils considèrent comme une traque aux opposants et de s’atteler à éviter toute velléité de fraude à la Présidentielle de 2019.