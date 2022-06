Todd Boehly veut offrir Cristiano Ronaldo à Chelsea

Joueur très fort aux émoluments conséquents cherche club aux moyens illimités. Le 30 mai dernier, le consortium dirigé par Todd Boehly a conclu l'achat de Chelsea, pour 5,3 milliards d'euros, mettant fin au règne de près de 20 ans de Roman Abramovitch. Forcément, l'homme d'affaires américain de 48 ans aimerait bien frapper un grand coup pour conquérir d'emblée le coeur des supporters des Blues. Cristiano Ronaldo reste une valeur sûre lorsqu'il s'agit d'évoquer les stars interplanétaires.

Installé comme directeur sportif par intérim, Todd Boehly n'a pas tardé à se mettre au travail. Comme le révèle le média britannique The Athletic, Boehly a tenu une réunion au Portugal la semaine dernière avec le "super agent" Jorge Mendes, qui gère les affaires d'un certain Cristiano Ronaldo. Au cours de la conversation, la situation de Ronaldo et l'idée qu'il passe à Chelsea cet été auraient été parmi les sujets abordés. L'international portugais de 37 ans dispose encore d'un an de contrat - et d'une année supplémentaire en option - à Manchester United.

Cristiano Ronaldo des Red Devils aux Blues

Alors que le média ignore encore si Chelsea va officiellement passer à l'action pour tenter de s'attacher les services du crack de Madère, le Bayern Munich avait été évoqué ces derniers jours comme piste d'atterrissage potentielle pour CR7. Bien à Manchester, Ronaldo ne serait pas contre évoluer sous les ordres du nouveau manager, Erik ten Hag. Mais les Red Devils ne participeront pas à la Ligue des champions cette saison. Une compétition que va disputer Chelsea. Qui est en quête d'un attaquant de renommée mondiale, alors que Romelu Lukaku est en passe de retourner à l'Inter (prêt payant de 8 M€).

«J'étais et je suis toujours très heureux d'être à Manchester», a déclaré Ronaldo dans une récente interview. «Je sais que (Ten Hag) a fait un travail fantastique pour l'Ajax et qu'il est un entraîneur expérimenté, mais nous devons lui donner du temps et les choses doivent changer comme il le souhaite». Amoureux des Red Devils, Cristiano Ronaldo n'en reste pas moins préoccupé par le manque d'activité de Manchester United sur ce marché des transferts estival. Frenkie De Jong et Christian Eriksen sont pourtant évoqués avec insistance. Mais cela sera-t-il suffisant ? Manchester City, Liverpool ou encore Arsenal sont déjà à pied d'oeuvre. Le temps presse. Cristiano Ronaldo pourrait se laisser tenter.

