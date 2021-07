Tokyo 2021: un premier cas de Covid-19 détecté au village des athlètes

Les organisateurs des jeux confirment qu’une personne étrangère travaillant dans le village olympique a été testée positive au Covid-19. La nationalité de cette personne n’est pas mentionnée.



Les athlètes commencent à arriver dans le village olympique, la majorité d’entre eux, 11 000 au total, y séjourneront du 23 juillet au 8 août prochain. Les athlètes arrivent à Tokyo cinq jours avant le début de leur compétition et repartent aussitôt après



Jusqu’à ce jour, 40 participants aux jeux de Tokyo ont été testés positifs, mais c’est la première fois qu’un cas de Covid-19 est confirmé dans le village olympique. « Nous ne savons pas si cette personne était vaccinée ou non », déclare le directeur général de Tokyo 2020 Toshiro Muto.« Ce qui est important est de réagir immédiatement », ajoute-t-il.



Le patron du CIO, Thomas Bach, a déclaré il y a deux jours que les personnes testées positives au Covid-19 dans le village olympique sont aussitôt isolées et que les risques pour les autres habitants du village sont nuls.