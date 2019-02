Total nombre de vues passages candidats sur la page Facebook de la RTS: Sonko largement en tête suivi de Idy

La campagne électorale se joue également dans les Réseau sociaux Facebook et Twitter et sur la plateforme de visionnage Youtube. L'expert en communication digitale, Mamadou Diagne a fait le tableau des nombres de vues des passages par candidat sur la page Facebook de la RTS. LKe candidat Ousmane Sonko arrive largement en tête après 5 jours de campagne, avec plus de 198 milles vues. Il est suivi du candidat de la coalition Idy 2019 qui totalise plus de 70 mille vues. Le candidat sortant termine le podium avec un peu plus de 68 mille vues. Les candidats El Haj Issa Sall et Madické Niang arrivent respectivement 4e et 5e.L'auteur de cette analyse technique de préciser sur la plateforme PopSenegal que c'est le: "Décompte de chaque réaction sur les posts des candidats à élection présidentielle 2019 du Sénégal. Toutes ces données sont exportées sous forme de fichier CSV et peuvent être importées dans n’importe quel programme d’analyse de données comme Excel.