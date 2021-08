Tottenham, Metz : accord total pour Pape Matar Sarr

À la recherche d’un milieu de terrain, Tottenham a fait de Pape Matar Sarr son objectif principal en cette fin de mercato. L'international sénégalais, auteur d’une saison excellente avec Metz, souhaitait aussi rejoindre le club londonien. Il veut jouer pour les Spurs et a enfin trouvé un accord total avec les dirigeants anglais. Comme évoqué il y a quelques jours, un contrat de six ans attend le joueur de 18 ans.



Selon les informations de Footmercato, les deux clubs pourraient officialiser l'accord dans les prochains jours. Sarr, qui a disputé 22 rencontres de L1 la saison dernière (18 titularisations, 3 buts), devrait bien rester en prêt à Metz jusqu'en juin prochain. Comme évoqué par le site sociosfcmetz et le10sport, l'opération pourrait avoisiner les 30M€ bonus compris.