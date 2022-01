Tottenham fulmine contre le rival Arsenal dans les médias, Dusan Vlahović lance un défi à Paulo Dybala

Le Covid met KO Tottenham-Arsenal

En Angleterre, les fans de Tottenham et d'Arsenal s'envoient coup pour coup. Arsenal a confirmé hier avoir soumis une demande à la Premier League pour que le derby crucial du nord de Londres de dimanche contre Tottenham soit reporté. «Faites-le» titre le Daily Mail en illustrant la colère d’Antonio Conte. Ce qui rend les fans des Spurs en colère, eux qui pensent qu’il n’y a actuellement aucune crise Covid-19 dans les rangs des Gunners. Cette nouvelle a aussi rendu furieux les dirigeants des Spurs selon The Sun. Selon les données publiées par Premier Injuries, seuls Martin Odegaard et Pierre-Emerick Aubameyang ont actuellement contracté le virus. Pour le Daily Express, «Arsenal plaide pour un KO du derby». Il y a de fortes chances que ce match soit déplacé. Leicester avait également proposé de reporter son match contre Everton plus tôt cette semaine pour les mêmes raisons qu’Arsenal. Une demande accordée.





Le duel à distance Vlahovic-Dybala

Un joueur fait trembler le marché des transferts en Italie. Dusan Vlahovic est le joueur à suivre en Serie A, il a fait trembler les filets du championnat italien en 2021. La Fiorentina va avoir du mal à le garder dans son effectif. De nombreux gros clubs comme Manchester City, le PSG, la Juventus et surtout Tottenham s'intéressent au Serbe. Mais selon le Corriere dello Sport, l’agent du joueur refuse depuis ce début de mois toutes les offres des clubs. «Vlahovic à zéro» titre le média. Tuttosport voit cette information d’un autre œil. Pour le journal, «Vlahović défie Dybala». Car selon leurs informations, les dirigeants de la Juve vont rencontrer l'agent du buteur serbe. Les journalistes italiens voient dans la déclaration d’Allegri : «Vous devez mériter la Juve», un message qui vaut pour Dybala et Vlahovic. Qui sera le prochain buteur vedette de la Vielle Dame ? Surtout que la Joya est pistée par l’Inter. «Le bras de fer pour Dybala» s’exclame La Gazzetta dello Sport sur sa première page. Selon le journal au papier rose, une offre de 7,5M€/an durant 5 ans est prête sur le bureau des dirigeants nerazzurri.



Les PSG doit être à la hauteur

La Casa Blanca joue dans un mois pile contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les journaux français pensent déjà fortement à cette rencontre au sommet. C’est même «déjà demain» pour Le Parisien. Pour le quotidien régional, les Parisiens doivent hisser leur niveau de jeu ses prochaines semaines pour faire bonne figure contre le Real. Un avis partagé par L’Équipe qui écrit qu’ils ont «un mois pour tout changer». Et ça commence dès ce soir avec la réception de Brest. Le média sportif rapporte aussi ce matin sur sa Une que Lille piste Hatem Ben Harfa. Le milieu français de 34 ans, sans club, est pressenti pour remplacer Yusuf Yazici si le prêt de ce dernier en Russie se confirme. Les Dogues ont déjà officialisé hier en fin de journée l’arrivée d’une cible prioritaire : Edon Zhegrova. L’ailier kosovar a paraphé un contrat de quatre ans et demi avec le LOSC.