Touba: Aly Ngouille Ndiaye réitère l’engagement du gouvernement à régler le problème de l'eau

La cérémonie officielle marquant la clôture de la 125e édition du Magal de Touba a lieu ce vendredi dans la matinée. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qui a conduit la délégation gouvernementale, après avoir fait un rappel des réalisations qui ont été faites dans la ville sainte, a réitéré l’engagement du chef de l’Etat à poursuivre les projets de modernisation et le manque d’eau. Après avoir transmis les salutations du président de la République, Aly Ngouille Ndiaye a salué vivement l'apport des chefs religieux dans le maintien de la paix, de la stabilité.



« L'année dernière, nous avions dit que le Magal engendrait des bienfaits complémentaires. C'est parce que c'est un jour de reconnaissance et Dieu a promis aux reconnaissants des rétributions. Il y a un an, nous avions sollicité de vous, des prières pour des élections paisibles. Au lendemain de la joute, la paix fut totale et à tous les points », a déclaré le ministre de l'Intérieur.



Pour lui, cette cérémonie est l'occasion pour eux de féliciter le marabout de la journée d'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan. « Je fais allusion aussi à cette réconciliation que vous avez organisée entre les Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Cette présence appréciable des autres foyers religieux a aussi été impressionnante et salutaire. Votre disciple le Président Macky Sall n'est pas resté les bras croisés pour avoir dégagé un peu moins de 7 milliards FCFA pour gérer l'assainissement », précise M. Ndiaye.



Le ministre a aussi rappelé les promesses du président sur la questiona de l'eau et de l'assainissement. « On a remarqué que des problèmes d'eau ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Touba. J'ai personnellement souffert de ce phénomène. Il faut aller dans le sens de trouver des solutions définitives. Quitte à aller jusqu'à Touba Bogo. Il en est de même par rapport au défaut d'assainissement. Avec la certitude que le Magal prochain se passera en plein hivernage, c'est urgemment qu'il faudra s'investir ».