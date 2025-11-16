Touba : Pape Diop, chauffeur du légendaire «bus de Yarakh», décède dans la nuit du samedi au dimanche

Devenu célèbre pour avoir survécu à une attaque au cocktail molotov à Yarakh (quartier de Dakar) le 1er août 2023, Pape Diop est décédé des suites d’une maladie dans la nuit du samedi 15 novembre au dimanche 16 novembre 2025, à Touba (est), selon plusieurs médias sénégalais.



Egalement connu sous le nom d'Abdoulaye Diop, il conduisait un bus TATA de la ligne 65 à Yarakh, le jour de la tragédie. Cette attaque avait causé la mort de deux sœurs, l'une âgée de 21 ans et l'autre de 07 ans.



Après ce drame, six (06) personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l’enquête, avant d'être placées sous mandat dépôt avec pour chefs d’accusation : associations de malfaiteurs en relations avec une entreprise terroriste, destructions et dégradations de biens, troubles à l’ordre public.



Le présumé auteur de cette barbarie, Saer Fall, a quant à lui été arrêté aux Etats-Unis, après un mandat d’arrêt international lancé par les autorités sénégalaises.



A ce jour, les motivations exactes derrière l’attaque au cocktail molotov contre le bus de Yarakh ne sont pas clairement établies. Mais, selon les enquêteurs, il semblerait que l’attaque était liée à un conflit d’intérêt entre le propriétaire de la ligne 65 et un groupe de jeunes du quartier Yarakh.