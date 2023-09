Tour d'Europe des stades: derbys madrilène et nord-londonien ce week-end

Ce week-end de championnat européen est marqué par le derby madrilène entre le Real et l'Atlético en Liga, et celui du Nord de Londres entre Arsenal et Tottenham en Premier League.



Angleterre: un derby du Nord de Londres très attendu

Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses, comme avec le "North London Derby" dimanche (13h00 GMT), entre Arsenal (4e) et Tottenham (2e), voisins de classement avec treize points chacun.

Les rivaux collent au train de la locomotive Manchester City, deux unités devant. Les Citizens, eux, seront en quête d'une sixième victoire en six matches samedi (14h00) contre Nottingham Forest (8e).



Avec leurs joutes à venir, les champions d'Angleterre et d'Europe sont amoindris par les absences: Bernardo Silva, blessé mardi, s'est ajouté à une longue liste incluant notamment Kevin De Bruyne et Jack Grealish.



Liverpool (3e) et Brighton (5e) seront à la maison, dimanche à 13h00, pour défier West Ham (6e) et Bournemouth (15e) respectivement.



La venue d'Aston Villa (7e) à Chelsea dimanche (13h00) accroît la pression autour des Blues, quatorzièmes avec une seule victoire. L'urgence de résultats transpire aussi du côté de Manchester United (13e) qui se déplace chez l'avant-dernier Burnley, samedi (19h00).



Italie: choc des extrêmes

Quatre jours après son nul sur le terrain de la Real Sociedad (1-1) en Ligue des champions, l’Inter se déplace à Empoli dimanche (10h30) pour un choc entre le leader et la lanterne rouge.



Les Toscans ont perdu leurs quatre premiers matches sans marquer un seul but et ne semblent pas en mesure de stopper l’Inter, irrésistible en championnat avec quatre victoires en quatre matches, à l’image de sa démonstration dans le derby milanais (5-1) le week-end dernier.



L’AC Milan (3e), tenu en échec lui aussi en Ligue des champions (0-0 à domicile contre Newcastle) reçoit Vérone (9e) samedi (13h00) et pourrait être privé de son gardien Mike Maignan, blessé mardi soir.



Seul club italien à s’être imposé en C1 cette semaine (2-1 à Braga), Naples (5e) est attendu au tournant par ses bouillants supporters. Le champion en titre, déjà relégué à cinq longueurs de l’Inter, se rend à Bologne (11e) dimanche (16h00).



Enfin, la Juve (2e), privée de toutes compétitions européennes cette saison après avoir été sanctionnée par les autorités italiennes et l’UEFA, se déplace à Sassuolo (17e) samedi (16h00).



Espagne: le Real veut affirmer sa domination



Le Real Madrid, qui fait la course seul en tête avec cinq victoires en cinq matches, se rendra au Metropolitano dimanche (19h00) pour le derby madrilène contre l'Atlético Madrid (7e).



Les hommes de Diego Simeone chercheront à rebondir après la sévère défaite subie dimanche dernier face à Valence (0-3). Ils devront pour cela contenir la pépite anglaise Jude Bellingham, meilleur buteur du championnat avec cinq réalisations, qui a offert la victoire à son club mercredi en Ligue des champions en inscrivant le seul but de la rencontre.



Le FC Barcelone, qui n'a que deux petits points de retard sur son grand rival merengue, aborde plein de confiance son match du week-end face au Celta Vigo (16e) samedi (16h30), après avoir atomisé le Betis (5-0) le week-end dernier puis écrasé Antwerp (5-0) mardi en Ligue des champions.



Le Séville FC (17e), qui a remporté sa première victoire dimanche contre Las Palmas après trois défaites consécutives, se rend samedi (16h15) à Osasuna (12e).



Allemagne: lutte à distance entre le Bayern et le Bayer

Après avoir parfaitement entamé sa campagne européenne en remportant à domicile un match spectaculaire face à Manchester United (4-3), le Bayern (2e) reçoit Bochum (13e) samedi (13h30). Le leader Leverkusen, qui devance les Bavarois à la différence de buts après leur match nul l'un contre l'autre vendredi dernier (2-2), reçoit quant à lui Heidenheim (11e) dimanche (13h30).



Leipzig (3e) se rend à Mönchengladbach (14e) dans le but de continuer sur son excellente dynamique - trois victoires de suite en championnat.



Comme un symbole de son début de saison difficile, le Borussia Dortmund, qui pointe à la septième place en championnat, a été facilement vaincu par le PSG au Parc des Princes mardi (2-0). Les hommes d'Edin Terzic, qui ont laissé filer le titre lors de leur tout dernier match la saison passée, tenteront de redorer leur blason samedi (13h30) avec la réception de Wolfsbourg (6e).



Après deux défaites d'affilée en championnat, l'Union Berlin (8e), qui a également raté ses débuts en C1 en s'inclinant dans le temps additionnel face au Real Madrid (1-0), reçoit Hoffenheim samedi (13h30).



Avec AFP