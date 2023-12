Tour d’Europe des stades : sommet Liverpool-Arsenal, choc Roma-Napoli pour revenir dans la course

Les deux premiers en Angleterre, Arsenal et Liverpool, s'affrontent à Anfield pour une superbe gourmandise avant Noël, samedi, l'Italie, le seul autre grand championnat européen à rompre la trêve des confiseurs, proposant aussi un duel entre grands, mais en difficulté, la Roma et le Napoli.



Angleterre : Liverpool-Arsenal à l'affiche

Pour les membres du podium, c'est l'occasion rêvée de creuser l'écart avant la fin d'année. Mais tous ne pourront pas en profiter.



De fait, Arsenal (1er, 39 pts) et Liverpool (2e, 38 pts) se disputeront ce privilège, samedi (17h30) à Anfield, dans l'affiche explosive de cette 18e journée, une sorte de "finale" avant l'heure entre deux concurrents au titre.



Jürgen Klopp a tenté de faire monter la température en se disant déçu, mercredi, par l'ambiance contre West Ham (5-1) en coupe de la Ligue. "Nous avons besoin d'Anfield samedi", a déclaré l'entraîneur de Liverpool. "S'il y a trop de football en décembre, si vous n'êtes pas en forme, donnez votre billet à quelqu'un d'autre", a-t-il lancé aux supporters.



Nuno Espirito Santo sera pour la première fois sur le banc de Nottingham Forest, samedi (15h00), pour accueillir Bournemouth. Sa mission ? Redresser une équipe à la dérive, proche de la zone rouge après une seule victoire en trois mois. A l'inverse, les Cherries traversent une période faste (1 match nul au milieu de 4 victoires).



Italie: Roma-Napoli, duel de déclassés

Humilié à domicile par Frosinone (4-0) en Coupe d’Italie mardi, Naples affronte l’AS Rome au Stade olympique samedi (19h45) en clôture de la 17e journée du Championnat d’Italie.

Le champion en titre, cinquième et déjà relégué à 14 points de l’Inter Milan, doit "immédiatement reprendre la bonne direction", a prévenu son entraîneur Walter Mazzarri.



La Roma joue également gros: après sa défaite à Bologne (2-0), elle a rétrogradé à la 8e place (25 pts), à trois points de la 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des champions, l’objectif affiché des dirigeants romains.



Jose Mourinho va récupérer Romelu Lukaku, suspendu le week-end dernier, mais doit faire sans Paulo Dybala, toujours blessé.



Leader d’une Serie A qui ne fait pas relâche à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Inter se rend à Lecce (12e) samedi mais l'équipe de Simone Inzaghi est tombé de haut mercredi à San Siro: elle a été éliminée de la Coupe d'Italie, dont elle avait remporté les deux dernières éditions, par Bologne (2-1 après prolongation).



La Juventus, 2e à quatre points de l'Inter, rend visite la veille à Frosinone (13e) qu’elle pourrait retrouver en quarts de finale de la Coupe d’Italie.





Avec AFP