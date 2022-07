Tour de Wallonie: Lazkano gagne la 2e étape, Stannard détône Alaphilippe

Très actif durant toute la journée, Lazkano s'est imposé en solitaire, devançant de quelques secondes le Belge Loïc Vliegen (Intermarché) et l'Espagnol José Herrada (Cofidis).



Lazkano, 22 ans, qui a signé en Wallonie sa deuxième victoire chez les professionnels (après une étape du Tour du Portugal la saison dernière), faisait partie d'un groupe de seize attaquants, échappés à une trentaine de kilomètres de la ligne.



Vainqueur samedi de la première étape au sommet du Mur de Huy, Julian Alaphilippe n'a pu intégrer ce groupe, privé de son lieutenant, le Belge Dries Devenyns, contraint à l'abandon après une chute en début d'étape.



Le Français avait expliqué à la veille de l'épreuve belge qu'il s'attendait "à une reprise brutale".



Le double champion du monde en titre n'avait pas été retenu par sa formation Quick-Step pour le Tour de France après avoir lourdement chuté lors de Liège-Bastogne-Liège en avril dernier.



Depuis cet accident - il s'était relevé avec deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un hémopneumothorax -, Alaphilippe n'avait épinglé qu'un seul dossard, au championnat de France le 26 juin, où il s'était classé treizième après avoir beaucoup travaillé pour son coéquipier Florian Sénéchal, vainqueur de la course.



Lundi, la troisième étape du Tour de Wallonie reliera Visé à Rochefort sur un parcours accidenté de 195,6 km.