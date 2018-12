Tourisme-Mame Mbaye Niang rassure: « le Sénégal est un pays sûr et stable »

Les dirigeants du secteur touristique des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) sont réunis à Dakar pour trois jours, afin de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires qui freinent le tourisme et avec surtout un objectif d’atteindre 8 millions de touristes d’ici à 2020.



C’est ainsi que le ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Niang a saisi cette occasion pour rassurer les touristes qui ont choisi le pays de la Téranga comme destination. « Le Sénégal est un pays sûr et stable », dira-t-il.



Mame Mbaye Niang a reconnu que le pays avait été affecté par deux crises que sont le terrorisme et l’épidémie Ebola, rappelant que « notre devoir est de ne point dormir sur nos lauriers, de consolider nos acquis et de prévenir les crises et menaces présentes et à venir ».



En 2016, les quatre (4) millions de touristes enregistrés au Sénégal ont rapporté des recettes estimées à 636 milliards F cfa, selon le M. Niang selon qui, « sans la sécurité, aucune offre touristique n’est consommable et aucune destination n’est fréquentable ».