Tournoi Presse Foot 2023 : PressAfrik démarre fort et s'offre l’APS (4-1)

La 10e édition du tournoi « Presse Foot », doté du Trophée Golbert Diagne a démarré ce samedi 15 juillet 2023 à Dakar. Huit (8) matchs étaient au programme pour cette première journée. PressAfrik a été sans pitié face à l’Agence presse sénégalaise (APS (4 - 1).



L'équipe de Ibrahima Lissa Faye, directeur et fondateur du site, a frappé fort d’entrée ce samedi, au tournoi Presse Foot. Avec un jeu alléchant, les bleus et blancs se sont imposés (4 - 1) devant l’APS. Les joueurs de PressAfrik n’ont jamais douté devant ceux de l’Aps.



Dominateur, PressAfrik a manqué la cible à plusieurs reprises avant d’ouvrir le score (1 - 0). Les bleus et blancs partent à la pause avec ce court avantage.



En seconde période, les bleus et blancs ont déroulé en marquant le deuxième but de la rencontre. L’APS est parvenue à réduire le score (1 - 0) après une baisse d’intensité des joueurs de pressAfrik.



L'intensité est montée d’un cran après ce but encaissé contre le cours du jeu. Les bleus et blancs ont marqué le troisième et quatrième but avec une passe décisive de Ibrahima Lissa Faye. Une victoire qui permet à PressAfrik de prendre la première place du groupe B.



Dans l’autre match du groupe, un nul (2 - 2) a séparé le Soleil et Dakar Actu.



En ouverture, dans la poule A, Dmedia a étrillé la BBC (7-1), CPT a dominé la RTS (2-0).



Dans la poule C, tous les matchs se sont soldés par des nuls. Excaf et Trade FM se sont quittés sur un score nul (2-2) de même que Sénégal 7 et CNM (3-3).



De son côté, Leral TV a dominé la 2STV (0-2), GFM a battu Walf TV (4-1) dans le groupe D.





Résultats provisoires première journée TPF 2023



DMedia – BBC (7 – 1)



CPT – RTS (2 – 0)



Soleil - Dakar actu (2 – 2)



PressAfrik - APS (4 – 1)



Excaf - Trade (2 – 2)





Sénégal7 – CNM (3-3)



2S TV - Leral TV (0 – 2)



GFM - Walf TV (4 – 1)