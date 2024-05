Tournoi UFOA/A U20 féminin (finale) : Sénégal / Guinée-Bissau, duel pour le titre

Après un parcours honorable de 4 victoires en 4 matchs, 11 buts marqués et aucun encaissé, le Sénégal affronte la Guinée-Bissau en finale du tournoi de l’UFOA/A U20 filles. Les « Lioncelles » sont parties pour rééditer leur exploit de Sierra Leone de 2023, où elles ont remporté la première édition du tournoi féminin U20 de l’Union des fédérations ouest africaines Zone A.



La finale opposera donc le Sénégal, champion en titre, à la Guinée-Bissau, qui aspire à remporter son premier titre de l'UFOA/A U20. La Guinée-Bissau a réussi à se qualifier pour la finale malgré un parcours difficile dans la poule A, où elle a terminé avec 2 points, à égalité de points avec la Gambie et le Mali, mais a obtenu sa qualification grâce à sa différence de buts (-1).



Ce sera donc un match entre deux équipes déterminées, avec le Sénégal cherchant à conserver son titre et la Guinée-Bissau désireuse de créer une surprise en remportant le championnat. La finale promet d'être intense et pleine de suspense alors que ces deux équipes s'affronteront pour titre UFOA/A U20.





Libéria / Guinée pour la troisième place



Eliminés respectivement en demi-finale par la Guinée-Bissau et le Sénégal du tournoi féminin U20 de l’UFOA/A, le Libéria et la Guinée vont s’affronter pour la troisième place pour se consoler.







Programme



3e place



16h00 Libéria / Guinée



Finale

19h00 Sénégal / Guinée-Bissau