Tournoi UFOA : Tous les résultats et programme du jour sur PressAfrik

Le tournoi de l’UFOA se joue au Liberia et a débuté depuis mardi 24 avril 2018. Huit équipes partagées en deux poules A et B vont se disputer le trophée. La poule A est composée du Liberia, de la Guinée Bissau, de la Sierra Léone et de la Côte d’Ivoire. La poule B regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée et le Mali.